Medizinische Versorgung in Murr Zahnärzte werden zur Mangelware

Bartzsch ist überaus froh, dass die Coronapandemie in Murr nicht zu einem Ladensterben in größerem Ausmaß geführt hat. „Abgesehen von der Zahnarzt-Thematik, die ja nichts mit Corona zu tun hat, sind wir ganz gut durchgekommen“, meint er. Weitere Leerstände gebe es nicht. Am Dorfplatz seien alle wichtigen Geschäfte des täglichen Bedarfs nach wie vor vorhanden, die Murrer Bürger profitieren bei ihren Besorgungen nach wie vor von den kurzen Wegen.

Unterschiede in Stadt- und Landkreisen

Holger Simon-Denoix, Leiter der Stabsstelle Kommunikation und Politik bei der KZV BW, macht dem Bürgermeister zudem Mut. Es gebe statistische Unterschiede zwischen den Werten in Stadt- und Landkreisen. So werde in städtischen Gebieten ein Versorgungsgrad von 1280 Einwohnern pro Zahnarzt zugrunde gelegt, während dieser in ländlichen Gebieten bei 1680 liege. „Das wird damit begründet, dass in Stadtkreisen für eine bedarfsgerechte Versorgung eine große Anzahl von Berufspendlern sowie Menschen hinzugerechnet werden, die aus anderen Gründen in die Stadt kommen und dies mit einem Zahnarztbesuch verbinden.“

Ärzte wünschen sich mehr Teilzeit

Und auch mit Blick auf die Zukunft sieht Holger Simon-Denoix für die zahnärztliche Versorgung der Gemeinden nicht schwarz: Die Anzahl der Studierenden im Fachbereich Zahnmedizin im Land steige seit Jahren an. Während diese im Jahr 2018 bei 1800 gelegen habe, seien es im vergangenen Jahr schon 1950 gewesen. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass immer mehr Zahnärzte in Teilzeit arbeiten würden, sodass die durchschnittliche Wochenarbeitszeit sinke.

Die Folge die sich aus dieser Entwicklung ergib, erläutert der Pressesprecher wie folgt: „Es werden künftig mehr Zahnärzte benötigt, um eine Versorgung auf gleich bleibendem Niveau sicherzustellen.“ Ein deutlicher Arbeitskräftemangel sei zudem bei den zahnmedizinischen Fachangestellten ein Problem. Baden-Württemberg gehöre nach den Stadtstaaten Hamburg und Berlin aber dennoch weiter zur Gruppe der am besten versorgten Bundesländer.

Unterstützung für Kommunen

Für Kommunen, die noch auf der Suche nach Zahnärzten sind, bietet die Kassenärztliche Vereinigung des Landes (KZV BW) einen eigenen Service an. Unter www.kommunalportal.de könnten Städte und Gemeinden ihre regionalen Vorzüge und Standortbedingungen (Anbindung, Bildungseinrichtungen, Kinderbetreuung, Freizeitangebote, Einkaufsmöglichkeiten . . .) präsentieren. Die KZV BW vermittelt danach diese Angebote an Zahnärzte, die auf der Suche nach einem Ort für die Niederlassung sind und berät in allen Fragen rund um die Gründung und Praxis-Übernahme.