Mediziner Gestorbene Corona-Patienten alle mit Vorerkrankungen

In den meisten Fällen, bei denen Menschen starben und das Virus in sich trugen, sei es so, dass die Rechtsmediziner zu der Meinung kämen, dass das Virus kausal verantwortlich sei - aber in unterschiedlichem Ausmaß. Da liege zum Beispiel jemand Schwerkrankes etwa nach einer Krebs- oder Herzoperation auf der Intensivstation, bekomme noch eine Virusinfektion, und habe dadurch eine leichte zusätzliche Atemstörung. Dann sterbe er, weil das Virus "geringfügig" dazu beigetragen habe. "Eigentlich ist es die Grundkrankheit, aber ein bisschen Virus ist auch dabei."