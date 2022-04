Medizin Schnabelspitze abgebrochen: Zahnarzt behandelt Uhu

Dorsten - Ein Zahnarzt aus Dorsten hat einen Uhu in seiner Praxis behandelt. Der sibirische Greifvogel mit dem Namen "Juri" hatte sich zuvor am Schnabel verletzt, berichtete sein Besitzer Ralf Lukavecz in einem am Montag von der "Marler Zeitung" und der "Dorstener Zeitung" veröffentlichtem Video.