Medikamente richtig entsorgen Darauf sollte man bei der Entsorgung achten

Abgelaufene Medikamente gehören nicht ins Klo oder die Spüle

Über das Abwasser können Arzneimittelrückstände in die Gewässer gelangen und dadurch Pflanzen und Tiere belasten. So rät auch die Verbraucherzentrale, abgelaufene Medikamente nicht über die Toilette oder Spüle zu entsorgen, da die Stoffe der alten Pillen, Säfte oder Tropfen in Kläranlagen nicht vollständig abgebaut werden.