Medikamente online bestellen Warum Versandapotheken im Test enttäuschen

Versandapotheken sind verpflichtet, pharmazeutisch zu beraten, und nennen meist eine kostenlose Telefonnummer auf ihrer Website. Mit zuverlässigen Hinweisen auf Wechselwirkungen rechnen dürfen Verbraucher jedoch nicht, stellt Stiftung Warentest fest, die die telefonische Beratung sowohl zu rezeptfreien als auch rezeptpflichtigen Mitteln geprüft hat. Hierfür reichten Testpersonen je ein Rezept ein und bestellten zudem ein rezeptfreies Mittel. In beiden Fällen waren Wechselwirkungen möglich – doch weniger als die Hälfte der Apotheken wies auf die Risiken hin. „Insbesondere in der pharmazeutischen Beratung müssen Versandapotheken ihr Wissen besser nutzen, zum Beispiel durch eine Apothekensoftware, die einen Prüfservice bietet“, sagt die Projektleiterin Katrin Andruschow. Ein weiteres Problem: Nach der Einnahme weiterer Medikamente fragten nur zwei Apotheken. Wer also Wechselwirkungen vermeiden will, sollte die Apotheke von sich aus auf bereits eingenommene Medikamente hinweisen. Manchmal legen Versender Mitteilungen zu Medikamenten in das Paket, bei denen es zu Wechselwirkungen kommen kann.

Womit punkten Versandapotheken?

In Sachen Lieferung, mobiler Website und dem Schutz persönlicher Daten schnitten alle getesteten Versandapotheken gut bis befriedigend ab. Das Bestellen und Zahlen funktionierte meist, und die Päckchen kamen in der Regel nach wenigen Tagen an. Nicht alle Versandapotheken sorgen hingegen dafür, dass die Ware nicht bei Minderjährigen oder Nachbarn landet. „Hilfreich wären hier etwa entsprechende Hinweise auf dem Päckchen“, sagt Andruschow.

Info: Wie testet man eine Versandapotheke?

Prüfung

Alle Prüfungen von Stiftung Warentest fanden von August bis November 2021 statt, die Anbieterbefragung im Januar und Februar 2022. Auch 2014 und 2017 hatte die Verbraucherorganisation bereits Versandapotheken getestet, mit ähnlichen Ergebnissen.

Versandhandel

Dieser ist in Deutschland seit 2004 erlaubt. Von circa 19 000 Apotheken in Deutschland haben etwa 3000 eine Versandhandelserlaubnis. 150 Apotheken betreiben den Online-Handel in größerem Rahmen.