Medikamente oder Ernährung? So lässt sich Sodbrennen behandeln

Und große Mengen an Koffein und Zucker entspannen den Sphinkter – den Schließmuskel in der unteren Speiseröhre, der eigentlich für eine Rückflusssperre sorgt. Ähnliches vermutet man unter dem Einfluss von Nikotin. „Doch in unserer Studie senkte Zigarettenverzicht das Reflux-Risiko gerade mal um sechs Prozent“, so Chan.