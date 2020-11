Medienunternehmen ProSiebenSat.1 zurück in den schwarzen Zahlen

Zvonimir Soldo, Pavel Pardo, Wataru Endo und Co.

Der VfB Stuttgart und seine Chefs im defensiven Mittelfeld

Der Japaner Wataru Endo schickt sich gerade an, in große Fußstapfen zu treten. Denn auf der Sechser-Position im zentralen defensiven Mittelfeld haben beim VfB schon hoch dekorierte Profis agiert, darunter Weltmeister und Europameister. In unserer Bildergalerie erinnern wir an prägende Stuttgarter Spieler.