Medientipp 9 Upcycling auf Instagram

Hinter dem Account „Upcycle That“ steckt Judy Rom aus Kanada. Auf Instagram lädt sie Fotos von Objekten hoch, die aus alten hergestellt wurden („Upcycling“). Dazu gehören Lampen aus Schallplatten, Taschen aus alten Hosen und eine Schaukel aus einem Surfbrett. Beim Durchscrollen stellt sich bei mir oft ein Aha-Effekt ein („Ach, das war einmal ein Buch?“). Bei manchen Bildern fällt es aber auch schwer, überhaupt zu erkennen, was hier wiederverwendet worden ist – so perfekt sehen die neu geschaffenen Objekte aus. Das passt auch zu ihrem Anspruch: „Upcycle That ist das Premiumziel für Upcycling.“ Leider sind die Anmerkungen zu den Fotos sehr knapp. Die Nutzer müssen sich also selbst überlegen, wie sie die Anregung umsetzen können. Oft fragt Judy Rom auch nach Inspirationen von anderen Nutzern. Deren Kommentare sind oft auch sehr interessant und bringen mich auf ganz neue Ideen. Judy Rom gibt auch auf ihrer Webseite www.upcyclethat.com Tipps.