Medientipp 13 Für mehr Liebe und Bescheidenheit

Die Autorinnen stellen auch dar, wie ein gutes soziales Miteinander gelingen kann, was ja auch wichtig für einen lebenswerten Planeten ist. So geht das Buch an vielen Stellen in eine philosophische Richtung, wenn der Leser gefragt wird, was für ihn Glück bedeutet, und erklärt wird, wie wichtig es für einen Menschen ist, geliebt zu werden. Weitere Kapitel drehen sich um Bescheidenheit, Gerechtigkeit, Nähe zur Natur, Zusammenleben, Respekt für Menschenrechte, Toleranz und Frieden. Gerade Kinder sollen ermutigt werden, sich für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen.