Medientipp 12 Wer ist hier der Erdzerstörer?

Arte France hat 2019 die, wie ich finde, sehr eindrucksvolle Dokumentation „Erdzerstörer: Sind wir Menschen die Bösen“ zum Thema Ressourcenverbrauch und Umgang der Amerikaner und Europäer mit der Erde im Industriekapitalismus produziert. Der Regisseur Jean-Robert Viallet spannt in 99 Minuten einen Bogen vom Beginn der Industriellen Revolution in England über die beiden Weltkriege, die Jahre des Kalten Krieges bis zur Gegenwart. Immer im Fokus: der Raubbau an der Natur und Umwelt. Er zeigt, wie der westliche Mensch in seinem Fortschrittsglauben und der damit verbundenen Selbstüberschätzung in den vergangenen 200 Jahren den Planeten geplündert, ausgelaugt und zerstört hat. So heizte die Rüstungsindustrie die Wirtschaft während der Kriege an und verschlang gigantische Mengen an Rohstoffen. Wenn in Amerika und Europa kein Krieg tobte, führte ein immer schnelleres Wachstum und ein steigender Konsum zu einem immer größeren Bedarf an Energie. Die Sendung möchte auch zeigen, wer für all das verantwortlich ist. Denn die Schuld an der Umweltkrise trägt laut Autoren nicht die gesamte Menschheit – historisch gesehen trifft sie nur eine kleine Minderheit, als erstes Nordamerikaner und Europäer. Die reichsten 20 Prozent der Erdenbürger seien die schlimmsten CO2-Sünder, und ein Fünftel der Weltbevölkerung pflege heute die verschwenderische Lebensweise, die sich bereits ab dem frühen 19. Jahrhundert im Bürgertum von Industrieländern und Kolonialmächten entwickelte.