Medientipp 11 Yacht kaufen oder Umwelt schützen?

Letztere wird in die Bereiche Einkommen, Entfaltung und Gesundheit/Sicherheit aufgeteilt. So kann ein Konsumgut wie ein Auto die Entfaltungsmöglichkeiten erhöhen, dafür aber das Einkommen und die Gesundheit/Sicherheit senken. Gleichzeitig hat die Gesellschaft Einfluss auf die Spieler. Um dies zu verdeutlichen, hat Franz Scholles die Kategorien Wachstum, Rohstoffverbrauch und Umwelt eingeführt. So sind die Energiekosten, die ein Autobesitzer im Spiel zahlen muss, von den momentanen Rohstoffreserven abhängig.