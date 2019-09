Jeder kann nach der Nutzung natürlich selbst entscheiden, wie er die Inhaltsstoffe gewichtet und ob er das Produkt kauft oder nicht. Auf diese Weise habe ich schon zahlreiche Kosmetikprodukte, die ich aus Gewohnheit seit Jahren benutzt hatte, aussortiert. Durch die App ist mir erst bewusst geworden, wie viele Stoffe in einem Produkt stecken. Diese müsste ich ohne die App erst aufwendig recherchieren, was ich wahrscheinlich nur in seltenen Fällen tun würde.