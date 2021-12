Mecklenburg-Vorpommern Weiterer Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland

Die für den Menschen unbedenkliche Krankheit sei nun erstmals in einem Hausschweinebestand in Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Montagabend mit. Unter anderem müsse die zuständige Behörde nun anordnen, dass alle Tiere des Bestands getötet würden. Im Juli war die Krankheit bei Hausschweinen aus zwei Betrieben in Brandenburg nahe der Grenze zu Polen festgestellt worden.