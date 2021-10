Mecklenburg-Vorpommern Autofahrerin rammt Wohnwagen - Familie aus Südwesten verletzt

Güstrow - Auf dem Weg zum Feriendomizil ist eine Familie aus dem Landkreis Reutlingen in Mecklenburg-Vorpommern in einen schweren Unfall verwickelt worden: Eine 27-jährige Autofahrerin prallte mit ihrem Wagen von hinten gegen den Wohnwagen der Familie, die in Richtung Rostock unterwegs war, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte. Bei dem Unfall auf der Autobahn 19 bei Güstrow schleuderte der Wohnwagen mitsamt dem Auto der Familie quer über die Fahrbahn gegen die Leitplanken.