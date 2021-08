Maybritt Illner Duell der verhinderten Kanzler

Schreckliche Bilder

Wobei: wäre dies die Diskussion der Kanzlerkandidaten gewesen, es wäre Merz gewesen, der sich selbst ins Bein geschossen hätte. Mit Blick auf die schrecklichen Bilder aus Kabul ließ sich der Sauerländer zu einer Bemerkung hinreißen, die es in Deutschland so bisher noch nicht zu hören gegeben hat: „Einen Flughafen abzusichern ist das mindeste, was die Bundeswehr leisten können müsste“. Die Prognose sei erlaubt: Das wäre dem Kandidaten um die Ohren geflogen, wenn er sich nicht nur um einen Platz im Bundestag beworben hätte, sondern auch um die Führung der kommenden Regierung. Doch bekanntlich kämpft Merz nur darum, den Hochsauerlandkreis zu erobern – das könnte in diesem Fall seine Rettung sein.