Maybrit Illner zum Corona-Virus Wagenknecht versteht die „Wut der Bürger“

Der CDU-Minister ärgert sich über „Albernheiten“

Zumindest beim CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, lösten Wagenknechts Worte über den Einfluss der Konzerne eine kleine Wutrede aus: „So etwas Albernes habe ich noch nie gehört. Das ist wieder so eine Kapitalismuskritik von Ihnen!“ Die Annahme, dass in der jetzigen Lage die Wirtschaft das Sagen habe, sei völlig abwegig. Im übrigen nehme die Politik jetzt ständig eine Abwägung vor, „dass wir nicht zu stark eingreifen in die Grundrecht“. Allgemein bescheinigte Reul den Bürgern in der Corona-Krise – auch wenn sie demonstrieren – ein moderates Verhalten: „Die allermeisten wollen keinen Krach.“

Auf einer Demo mit Rechtsradikalen – reichen da 1,50 Meter Abstand?

Es oblag dann dem Journalisten Georg Mascolo, mal auf die ernste Lage der Pandemie hinzuweisen: 3000 Tote in den USA täglich, dass sei mehr als beim Terroranschlag von 9/11 in New York und bis zu 500 Tote am Tag in Deutschland sei ebenso unerträglich. Mascolo, eigentlich kritischer Enthüllungsjournalist, bescheinigte dem deutschen Staat, dass er „mit großer Vernunft“ durch die Krise navigiere. Er verfolge die Strategie, dass einige die Last tragen müssten – Gastronomie, Freizeitindustrie – damit andere wichtige Bereiche wie die Schulen geöffnet bleiben könnten. „Das mögen manche als ungerecht empfinden. Aber hat jemand eine andere Strategie?“ Was die Corona-Demonstrationen anbelangte, da meinte Mascolo, es sei jedermanns Recht, da hinzugehen, aber wenn man da gemeinsam mit Rechtsradikalen marschiere, „dann reicht ein Mindestabstand von 1,50 Meter ja wohl auch nicht“. Mascolo sagte, dass es für die AfD zum Problem werde, wenn der Verfassungsschutz sie in ihrer Gesamtheit – und nicht nur den rechten Flügel – als Beobachtungsfall einstufe. Da könnten sich dann Wähler abwenden.

Dreimal die gleiche Aussage – das rügt die Moderatorin

Für Toni Chrupalla wäre eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz indes ein Beleg dafür, dass „das Innenministerium den Verfassungsschutz missbraucht“ und „die größte Oppositionspartei im Land“ diskriminiert werde. Murmelnd wies Chrupalla daraufhin, dass die AfD vielleicht ein paar Rechtsextreme in ihren Reihen habe, aber die Linke habe ja auch Linksextreme. Von Moderatorin Illner fing Chrupalla sich dann eine Rüge ein: Dass mit der „größten Oppositionspartei“, das habe er jetzt schon dreimal gesagt. Wiederholungen sind ein Sündenfall in Talkrunden.