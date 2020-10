Maybrit Illner zu Corona „Wir haben de facto eine Urlaubssperre“

So ein schlechtes Zeugnis stellten die geladenen Experten den politischen Beschlüssen dann aber gar nicht aus. „Die Maßnahmen sind ausreichend“, meinte der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk, aber die Kommunikation müsse besser werden, sonst „bröckelt“ die Bereitschaft der Menschen zum Mitmachen. Man habe an München gesehen, dass man Fallzahlen „auch wieder nach unten kriegen kann“. Gottschalk, der sich in der Debatte um Reiseverbote „an die Zeit des Dreißigjährigen Krieges erinnert“ fühlte, hatte aber ein anderes Kernanliegen: Corona sei weder Ebola noch das Lassa-Fieber, nur vier Fünftel der Infizierten entwickelten Symptome. Es dürfe nicht nur auf die Zahl der Neuinfektionen geschaut werden, es müsse auch die Belegung der Krankenhäuser und der Intensivbetten in Betracht genommen werden zur Bewertung der Lage. Auch werde nicht unterschieden zwischen Sterblichkeit und Mortalität. Wenn ein Mensch mit dem Corona-Virus bei einem Verkehrsunfall umkomme, dann könne der in der Statistik der Corona-Toten erscheinen. „Das muss überdacht werden.“

Ähnliche Töne schlug der Virologe Schmidt-Chanasit an, der darauf hin wies, dass jährlich 700 000 Menschen an einer Lungenentzündung erkrankten und 300 000 deswegen in ein Krankenhaus müssten, 40 000 stürben daran: „Aber für die Pneumonie gab es noch keine Talksendung“, so Schmidt-Chanasit. Müssen wir eines Tages Corona als Normalität betrachten? Bodo Ramelow glaubt Ja: „Wir werden lernen müssen, mit Corona zu leben.“ Das Autofahren sei übrigens auch ein Lebensrisiko. Alle könne man nicht ausschalten.