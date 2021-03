Maybrit Illner zu Corona Söder: „Wir haben 1000 Menschenleben gerettet“

Die Gegenrede zu Lindner kam von der „Spiegel“-Journalistin Melanie Amann, die es für aberwitzig hielt, in einer Zeit von wieder ansteigenden Infektionszahlen eine Lockerung „aus rein politischen Gründen“ zu beschließen, schon jetzt machten neue Virusmutanten 45 Prozent der Neuinfektionen aus und die Beschlüsse der Ministerpräsidenten seien „ein Plan für die Tonne“, denn die Bundeskanzlerin werde sehr bald wieder die vereinbarte Notbremse ziehen müssen.

Der Grüne Habeck fährt seinem Duzfreund Lindner in die Parade

Und auch der Grünen-Parteichef Robert Habeck musste seinem Duz-Freund Christian Lindner in die Parade fahren: „Ich verstehe nicht, wie man bei einer ansteigenden Kurve öffnen kann.“ Die politisch Verantwortlichen hätten nach dem Prinzip der „Unvorsicht“ gehandelt, das könne sich in den nächsten Wochen noch „bitterlich rächen“.

Eine Mittelposition nahm Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein ein, die ja die Corona-Beschlüsse vom Mittwoch mit getragen hatte. Der zweite Lockdown habe ja „schon etwas gebracht“, so Schwesig, und es sei jetzt darum gegangen, den Menschen auch wieder eine Perspektive zu geben. Kritik äußerte Schwesig allerdings auch, erstens daran, dass die Europäische Union so wenig und so spät Impfstoffe bestellt habe – „das fällt uns jetzt auf die Füße“. Aber auch – ohne den Namen zu nennen – an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Da seien Lieferungen von Schnelltests zugesagt worden, die kämen jetzt auch, „aber statt in den Kitas und Schulen landen die bei Aldi“.

Didi Hallervorden ist 85 – und schon geimpft

Einen bitter-ironischen Akzent gab der Kabarettist Didi Hallervorden der Runde: der Besitzer des Schlosspark-Theaters in Berlin sagte, er sei ja bereit für die besten Hygienekonzepte, Tests in Zelten vorm Theater, Anfahrt nur mit Taxis – aber die Politik gebe ihm keine Chance. Nach der Lektüre der Corona-Beschlüsse habe er den Wunsch verspürt, die Bundesregierung als „Kabarettisten“ zu gewinnen, denn es sei drunter und drüber gegangen mit 35er und 50er Inzidenzen, so dass er den Eindruck gewonnen habe, die politisch Handelnden hätten soviel Ahnung von Organisation „wie die Heuschrecke vom Dressurreiten“. Vertrauen der Bürger in die Politik lasse sich so nicht gewinnen, glaubt Hallervorden, und leider sei es mit dem Vertrauen so wie mit dem Eiswürfel – einmal geschmolzen, komme das nicht zurück. Immerhin hat der 85-Jährige schon eine Impfung erhalten. Dafür habe er aber lange telefonieren müssen, besser gesagt, jemanden telefonieren lassen müssen.