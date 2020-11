Maybrit Illner und die US-Wahlen Thomas Gottschalk: „Ich liebe Amerika“

Gottschalks Portfolio in den USA hat sich unter Trump gut entwickelt

Ähnlich äußerte sich die Biden-Sympathisantin Sudha David-Wilp vom German Marshall Fund – „Biden hat die Fähigkeit, die Spaltung zu überbrücken“ – , die allerdings auch darauf hinwies, dass Trump schon 2016 „effektiv“ auf „Law and order“ gesetzt habe, an die endlosen Kriege erinnert und das gebrochene Einwanderungssystem angeprangert habe. Jetzt sei es ihm gelungen, Joe Biden als Shutdown-Demokraten darzustellen.

Zwiespältig waren auch die Äußerungen vom in Malibu (Florida) lebenden Moderator Thomas Gottschalk, der meinte, dass Trump eigentlich nur ein Entertainer und Reality-Star sei und ins Fernsehen passe, aber keine Politik mit der Verantwortung für Millionen Menschen machen könne, der aber auch einräumte, dass sich in der Trump-Zeit „mein Portfolio in den USA auch besser entwickelt hat“ – jedenfalls besser als in Deutschland. Gottschalk zog sich etwas Unmut in der Runde zu, da er Joe Bidens intellektuelle Kompetenz anzweifelte und – „Wir weißen alten Männer sind ja die einzigen, die man heute noch ungestraft diskriminieren darf“ – ihn als „keine Lichtgestalt“ bezeichnete. Als Kritiker der USA wollte Gottschalk aber nicht da stehen: „Ich liebe Amerika – wegen der Leichtigkeit der Menschen hier. Ich werde immer ein Amerika-Fan bleiben.“

„Nein, den lasse ich nicht ausreden!“

Öffentlich-rechtliche Sender sind ausgewogen, und Maybrit Illner hatte auch einen Trump-Anhänger eingeladen, den Vertreter der Republikaner in Deutschland, Benjamin Wolfmeier. Der hatte allerdings einen schweren Stand. Wolfmeier, mit rotem Schlips, wies darauf hin, dass Trump ein US-Präsident gewesen sei, der noch nie einen Krieg angefangen habe, er verteidigte dessen Wahlanfechtungen und warf den Demokraten vor, sie wollten Abtreibungen bis zur Geburt möglich machen. Aber bei jeder Wortmeldung Wolfmeiers platzte dem Unternehmer Richenhagen der Kragen, und er fiel ihm ins Wort: Wie könne da einer „große Sprüche machen“, der gar nicht in den USA lebe, Wolfmeier verbreite „nur Unwahrheiten“. Und, so polterte Richenhagen auf eine Mahnung von Illner wegen ständiger Unterbrechungen des Gegners hin: „Nein, den lasse ich nicht ausreden! Es ist unmöglich, dass der überhaupt eingeladen worden ist“. Und was die Friedfertigkeit Trumps anbelange, da solle man doch mal auf die Straßen in den USA schauen. Da kämpften Leute gegeneinander: „Und Trump gießt Öl ins Feuer!“