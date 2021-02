Maybrit Illner und der Lockdown Drei Frauen treiben Altmaier in die Enge

Das Beispiel vom Ertrinkenden

Es war dann das Thema der zögerlich ausgezahlten Wirtschaftshilfen, die Unmut in der Runde auslösten, und einen Aufstand von drei Frauen der Talkrunde gegen Altmaier. So sind 40 Prozent der November-Hilfen noch nicht ausgezahlt, bei den Dezember-Hilfen sind es 50 Prozent: „Wie die Auszahlung läuft, das ist unverzeihlich“, sagte die Journalistin Rosenfeld, das sei so, wie wenn man einen Ertrinkenden den Kopf unter Wasser halte und sage, warte noch fünf bis zehn Minuten, „dann wirst du gerettet“. Und mit ihm, Altmaier, da sei ja sogar dessen eigene Partei unzufrieden.

Auch Moderatorin Illner schleuderte dem Wirtschaftsminister entgegen: „Sie haben ein Versprechen gebrochen!“ Denn schließlich habe er schnelle und unbürokratische Hilfe zugesagt. Emotional auch die verbale Attacke der Sozial- und Textilunternehmerin Sina Trinkwalder (Manomama) auf Altmaier: „Im Lockdown ist doch vor allem das Wirtschafts- und das Finanzministerium. Lieber nichts machen, als das Falsche.“ Trinkwalder verwies auf hohe Gewinne etwa bei Daimler und auf dreistellige Millionenhilfen für Konzerne wie Karstadt, Tui oder Lufthansa. Auf der anderen Seite lasse man Solo-Selbständige, Kellner, Kosmetikstudios und viele Kleinunternehmer einfach hängen.

Missbrauch muss geprüft werden

Da war Altmaier dann schon etwas in der Enge. „Ich hätte es mir auch schneller gewünscht“, sagte der Minister zu den Auszahlungen und brachte dann ein Bündel von Erklärungen: Man müsse den Missbrauch prüfen – „jetzt gibt es noch Rückforderungen für falsch ausgezahlte Hilfen von März und April 2020“ – man habe mit der EU die Hilfen abstimmen müssen, die Länder seien im Sommer mit der Antragsflut überfordert gewesen (und seit neustem wieder dafür zuständig) und eine rasch auszahlende Finanzagentur wie in Österreich gebe es hierzulande nun mal nicht.

Der sicherste Platz der Welt: ein Strandkorb in Warnemünde

Zur Seite sprang dem Bundeswirtschaftsminister immerhin der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (Parteilos): Er glaube, dass auch Minister Altmaier jeden Morgen aufstehe und versuche den Tag lang „einen guten Job zu machen“. Madsen war eingeladen worden, weil seine Stadt eigene Konzepte gegen Corona und sehr niedrige Inzidenz-Zahlen – derzeit 26 – hat. Der Rostocker lässt Schüler zweimal in der Woche testen und will „alle Geschäfte öffnen“ mit einem eigenen Terminvergabesystem. Er rät dringend zur Einführung der sogenannten Luca-App, mit der sich Besuche von Kinos und Restaurants und sowie andere Kontakte gut nachverfolgen und den Gesundheitsämtern melden lassen können. Ein in der Debatte vorgetragenes Argument, dass den Friseuren die Öffnung erlaubt worden sei, weil ihre Arbeit auch gesundheitlich wohltuende Effekte habe, griff der Bürgermeister auf: „Auch in Sport, Kunst und Kultur steckt doch sehr viel Gesundheit drin!“ Und am Schluss durfte Madsen um Urlauber werben: „Ein Strandkorb in Warnemünde ist einer der sichersten Orte der Welt.“ Das blieb unwidersprochen.