Maybrit Illner und Corona Die leise Hoffnung gilt dem Schnelltest

„Wir können den Virus doch nicht wegtesten“

Skeptischer zeigten sich da Ute Teichert, Direktorin der Akademie für das öffentliche Gesundheitswesen: Anstatt jetzt über „Schnelltests für die Partyfeiernden“ zu reden, soll man bitte mal auf die andere Seite schauen: die Risikogruppen und die wirklich Erkrankten. Gegenargumente kamen auch von der Virologin Ulrike Protzer vom Helmholtz-Zentrum in München: „Den Virus können wir doch nicht weg testen.“ Den kriege man nur mit Abstands- und Hygieneregeln in den Griff. Im übrigen liege das Resultat aus dem Labor bei einem modernen PCR-Test auch binnen zwei Stunden vor. Dass es trotzdem bei Tests 24 bis 48 Stunden dauere, das liege am Terminaufsuchen, am Abstrich und am Transport zum Labor. Im übrigen müssten auch Schnelltests – etwa in Altenheimen – von medizinischen Fachkräften durchgeführt werden, denn da werde ja mit infektiösem Material umgegangen.