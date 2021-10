Maybrit Illner So tickt die Ampelkoalition

Röttgen macht es nur noch Schlimmer

Für das Thema Klimakrise bleibt schon nicht mehr ganz so viel Sendezeit. Annalena Baerbock soll sich der Kritik erwehren, die aus der eigenen Reihen kommt. Sowohl die grüne Jugend als auch die Klimaaktivisten sind alles andere als angetan vom bisher Bekannten – und so wirklich gelingt es der Co-Chefin auch nicht, zu erklären, welcher große Wurf den Grünen hier gelungen sein soll. Dass sich nun ausgerechnet Norbert Röttgen zurücklehnen kann um zu dozieren, macht die Sache nicht besser. „Was Sie auf ihrem Gebiet erreicht haben, ist nicht das Gleiche, was Christian Lindner auf seinem Gebiet erreicht hat“. Röttgens Analyse findet Zustimmung bei Christiane Hoffmann.

Erkenntnis Nummer zwei lautet also: Bei ihrem Kernthema müssen die Grünen noch zulegen. Nun ist es ja zustimmungswürdig, wenn Annalena Baerbock sagt, dass einen die Einteilung nach Gewinner und Verlierer der Verhandlungen nicht weiterbringe. Doch wenn sich in einer Koalition der Pfad zum 1,5-Grad-Ziel nicht klarer beschreiten lässt, dann müssen die Grünen an ihrer Kommunikation nach Innen arbeiten. Da kommt noch etwas auf die Partei zu.

Keiner denkt an den Kanzler

Die Erkenntnis Nummer drei folgt zu einer Zeit, als die Studiouhr die letzte Sendeminute anzeigt: Ja wo, bitteschön, ist denn der Kanzler? Die SPD, und das ist ja immerhin der größte der drei Koalitionspartner, war nicht dabei an diesem Abend. Nicht am Tisch, und irgendwie auch nicht in den Gedanken der Beteiligten. Das zeige, sagt Politikwissenschaftler Herfried Münkler, wie es wohl weiter gehe mit diesem Land. Zwei kleine haben zusammen keine Lust, dass sich der Große zu sehr profiliere. Da denkt man unwillkürlich an einen anderen Großen, einen Kaiser. Dessen Lieblingsspruch: „Schaun mer mal“

