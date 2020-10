Maybrit Illner lädt Gäste zu Trump und Corona Ute Lemper: „Ich denke ständig an Rückkehr“

Die Politiker, Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sowie der Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), im ursprünglichen Beruf Arzt, beschworen das „entschiedene Handeln“ von Bundes- und Landesregierungen, und sie appellierten an die Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, rasch zu einzugreifen: „Der Kreis Gütersloh hat es auch geschafft. Die Regionen tragen Verantwortung“, so Helge Braun. Dass im Kreis Gütersloh der Virus-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies die Infektionszahlen in die Höhe getrieben hatte, ein punktuelles Ereignis, dass vielleicht leichter in den Griff zu kriegen ist als ein diffuses Infektionsgeschehen, das erwähnte in der Talkrunde allerdings niemand.

Es oblag dem Leiter des Gesundheitsamtes von Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid, einige für die Politik unbequeme Wahrheiten von der Basis auszusprechen: So sei die freiwillige Corona-Warn-App „vollkommen bedeutungslos“. „Die macht zwar Datenschützer glücklich, aber sie liefert uns keine Daten“, sagte Larscheid. Zum zweiten habe er großes Unverständnis über die Debatte um Reiseverbote für Bewohner aus Risikogebieten: „Das Leben der Menschen spielt sich doch nicht an der eigenen Meldeadresse ab.“

Eine Lösung für die Probleme hatte immerhin Julian Nida-Rümelin, Philosophie-Professor und ehemaliger Kulturstaatssekretärin anzudeuten: „Warum haben wir keine Tracking-App“, fragte Nida-Rümelin. Eine solche App gibt es in Südkorea, sie erstellt Bewegungsprofile. Nida-Rümelin hat jüngere Kinder, offenbar auch im Teenageralter, und er fragt sich, wie deren Leben in den nächsten Jahren eigentlich aussehen wird, wenn ein zweiter Lockdown droht: „Werden die jemals knutschen dürfen“, so fragte Nida-Rümelin. Falls die Sache mit der Impfung im nächsten Jahr scheitere, so der Philosoph, müsse „eine zweite Strategie“ her. Wie die aussehen könnte, ist bei Maybrit Illner dann allerdings offen geblieben.