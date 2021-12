Maybrit Illner fragt nach der Corona-Politik Merz: „Einige Vorbehalte bei Impfpflicht“

Der Ex-Sponti fordert hartes Durchregieren

Überhaupt war auffällig, wie der vor vielen Jahrzehnten zur Sponti-Szene gehörende Öko-Politiker den starken Staat einforderte. Dass man wegen der zum Teil widerstrebenden 16 Ministerpräsidenten in Deutschland eine „ohnmächtige Kanzlerin“ in der Pandemie erlebt habe, das sei doch „unverantwortlich“ gewesen. Und dann nannte Cohn-Bendit als Vorbilder zentralistische Länder, in denen „durchregiert“ werde in der Pandemie: Frankreich, Italien und Spanien. „Der Macron hatte in Frankreich 350 000 Leute sieben Wochen lang auf der Straße, da sind die paar Idioten in Sachsen doch gar nichts dagegen. Aber Macron hat seine Maßnahmen durchgezogen“, schwärmte der Grüne.