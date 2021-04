Maybrit Illner Das offene Saarland und der Knoten im Hirn

Stuttgart - Im gesamten Saarland leben weniger Menschen als in Köln. Das gesamte Bundesland ist in etwa halb so groß wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist nicht despektierlich zu sagen: das Saarland ist klein. Es ist aber ebenso richtig zu sagen, dass die Beachtung des Saarlandes seit dem Ende der Osterferien ziemlich groß geworden ist. Ministerpräsident Tobias Hans hat sein gesamtes, rund 2500 Quadratkilometer großes Terrain zum Versuchsballon in der Coronakrise erklärt. Und weit mehr als die rund 980 000 Bewohner schauen gespannt, ob der Ballon platzt oder zu Höhenflügen ansetzt. Bei Maybrit Illner hat Tobias Hans am Donnerstagabend erklärt, warum er sein Handeln für richtig erachtet. Viel Zustimmung bekam er dafür nicht.