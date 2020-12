Max Herre trifft US-Rapper Als Kalifornien in den Kessel kam

Stuttgart - „You can not define what you are by your hood-experience“, sagt Adisa Banjoko, der dabei war. „If you get out of the hood, out of the country, your mind will open up.“ – „Du weißt nicht, wer du bist, solange du nicht aus deiner Nachbarschaft herausgekommen bist. Geh hinaus in die Welt, und dein Geist wird sich öffnen.“