Matern-Feuerbacher-Realschule in Großbottwar Corona erschwert die Schulsanierung

Doch all diesen Plänen hat die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, die Sanierung kann nun erst im kommenden Schuljahr stattfinden. Da dadurch auch die Mehrfachnutzung der anderen Räume nicht mehr möglich ist, müssen nun übergangsweise Container für vier Klassenzimmer auf dem Schulcampus aufgestellt werden – was mit ungeahnten Problemen verbunden ist, wie Steffen Kempter vom Stadtbauamt den Gemeinderäten in der Sitzung am Mittwochabend erläutern musste. „Es gibt in Deutschland nur eine Handvoll Firmen, die solche Container liefern können. Und die halten sich in Sachen Lieferzeit im Augenblick alle bedeckt, da Container gerade sehr nachgefragt sind“, erklärte Kempter. Es gebe die Option, solche Interimsgebäude zu mieten oder zu kaufen. Bei einer Anmietung seien derzeit zehn bis zwölf Wochen bis zur Lieferung zu veranschlagen, bei einem Kauf rund 20 Wochen – „Tendenz steigend“, wie Kempter betonte.