Mateo Klimowicz vom VfB Stuttgart Bosse schwärmen – kommt jetzt sein Durchbruch?

„Er ist bei weitem noch nicht am Ende seiner Entwicklung, in dem Jungen steckt so viel Potenzial drin“, schwärmte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo zuletzt. Ein Potenzial, das Klimowicz bislang aber noch nicht konstant ausschöpft. Nach einer überzeugenden Leistung inklusive Torvorlage beim 5:1-Saisonstart gegen Greuther Fürth blieb Klimowicz zuletzt in Frankfurt und auch am zweiten Spieltag bei RB Leipzig (0:4) wie ein Großteil der Mannschaft weit hinter seinen Möglichkeiten. Dennoch trauen die Verantwortlichen ihm in dieser Spielzeit den Durchbruch zu. Weil er in der Vorbereitung vor allem in Sachen Athletik und Körpersprache zulegte.