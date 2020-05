Maßnahme in Kirchberg Gemeinde soll Lärm-Initiative beitreten

Dass gehandelt werden muss, steht aber auch für Drexler außer Frage: „Von dem Lärm der Motorräder, die von Affalterbach her kommen, sind nicht nur die Neuhofer betroffen. Bedingt durch die Lage im Murrtal hallt das durch den ganzen Ort.“ Wenn Kirchberg der Initiative selber beitrete, sei auch der Informationsfluss direkter, als wenn das über den Landkreis laufe, ist Drexler überzeugt. Ob aber die Messtafeln, so sie denn aufgestellt würden, etwas brächten, das könne man so oder so sehen: „Manche reizt das dann vielleicht dazu, noch mehr aufzudrehen, wenn sie sehen, wie laut sie sind.“