Massive Unruhen in Serbien Erneuter Corona-Lockdown macht Bürger wütend

Präsident Aleksandar Vučić hatte die Lage in der Corona-Pandemie in der Hauptstadt Belgrad zuvor „alarmierend“ und „kritisch“ genannt. Die Krankenhäuser näherten sich ihren Kapazitätsgrenzen. Daher führe seine Regierung von Freitag an wieder eine Ausgangssperre ein. Sie werde „wahrscheinlich“ von 18.00 Uhr jenes Tages bis 5.00 Uhr am Montag dauern, sagte Vučić. Es dürften sich zudem nicht mehr als fünf Personen als Gruppe versammeln.