Seehofer: Kein Berlin-Einsatz Geisel will Kollegen Antidiskriminierungsgesetz erklären

Das Antidiskriminierungsgesetz (LADG) soll Menschen in Berlin vor Diskriminierung etwa wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft durch Behörden schützen. Es soll Klagen zum Beispiel gegen Polizisten erleichtern. Aus den Reihen der Länder war in den vergangenen Tagen teils massive Kritik an dem Gesetz laut geworden. Sie fürchten Nachteile für ihre Beamten. Ein Kritikpunkt ist, durch das Gesetz werde die Beweislast umgekehrt, so dass etwa Polizisten nachweisen müssten, dass Diskriminierungsvorwürfe gegen sie falsch seien. Bayern stellte in Aussicht, keine Beamten mehr nach Berlin schicken zu wollen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will vorerst auch den Einsatz der Bundespolizei dort stoppen.