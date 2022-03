Massenentlassungen Chaos in den Fährhäfen Großbritanniens

Eigentlich hätte der Freitag ein geschäftiger Reisetag sein sollen in den Fährhäfen Großbritanniens. An diesem Tag endeten die Einreise-Restriktionen. Hunderte ukrainischer Flüchtlinge, die die ersten Visen fürs Vereinigte Königreich ergattert hatten, hofften in Calais auf Überfahrt nach Dover. Umgekehrt rumpelten auf den englischen Autobahnen Schwerlaster schnell vorm Wochenende in Richtung Kontinent.