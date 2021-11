Maskenstreit Anklage nach Tankstellen-Mord noch dieses Jahr

Mit den Theorien der Corona-Leugner habe sich der Beschuldigte "relativ verstärkt befasst". Er sei aber nicht in einer Gruppe oder Organisation aktiv gewesen, sagte der Oberstaatsanwalt. "Das war eher passiv." Auch als Demonstrationsteilnehmer sei er nie in Erscheinung getreten. "Er war völlig unauffällig." Zudem habe er "relativ zurückgezogen" gelebt: "Er war zwar in einer Beziehung, hat aber selbst größere Außenkontakte nur wenige gepflegt."

Die Auswertung der elektronischen Medien dauere an, sagte Deutschler. "Da ist relativ viel." Das liege auch daran, dass der 49-Jährige selbstständiger freiberuflicher Softwareentwickler war - und daher über viele Speichermedien, Festplatten und gemieteten "Webspace bei Dritten" verfüge. Viele Inhalte seien beruflicher Art, man müsse aber alles auswerten.

Insgesamt haben die Ermittler laut Deutschler rund 20 Zeugen vernommen. Darunter seien auch drei Augenzeugen gewesen, die bei der Tat vor Ort in der Tankstelle waren. Ein Mann sei ein Kollege des Getöteten gewesen, hinzu kamen zwei junge Frauen. Wann der Prozess gegen den 49-Jährige in 2022 vor dem Landgericht Bad Kreuznach beginnen wird, sei noch offen.

