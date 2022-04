Maskenpflicht missachtet Mario Barth fliegt aus dem Zug

Auch wenn die Maskenpflicht in vielen Bundesländern seit dieser Woche gelockert worden ist, müssen Fahrgäste in Zügen der Deutschen Bahn weiterhin einen Mund-Nase-Schutz tragen, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern.

„Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste kennste?“

In dem Video ist schließlich zu sehen, wie der Zug am Bahnhof Hanau hält und Polizisten einsteigen, um Mario Barth und seine Begleiter hinauszubegleiten auf den Bahnsteig. Die Beamten nehmen dort die Personalien auf. Die Polizisten in dem Video geben an, das Hausrecht der Deutschen Bahn durchzusetzen.

Der Comedian droht den Bahn-Mitarbeitern mit rechtlichen Konsequenzen. „Das kläre ich jetzt juristisch“, teilt er in dem Clip mit. „Ich blick da nicht mehr durch.“

Die Social-Media-Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben unter anderem bei Facebook auf das Video des Kabarettisten geantwortet. Sie kommentieren das Video mit einem Spruch in Mario-Barth-Manier: „Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste kennste?“

Gegenüber dem Nachrichtenportal „T-Online“ erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn: „In unseren Zügen gilt die gesetzliche Maskenpflicht. Das gilt auch für Mario Barth.“