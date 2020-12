Maskenpflicht in der S-Bahn 32-Jähriger schlägt Mann ins Gesicht

Ein 38-Jähriger und ein 32-Jähriger sind am Donnerstagabend in der S-Bahn wegen einer fehlenden Maske in Streit geraten. Die beiden Männer saßen gegen 18.20 Uhr in einer S-Bahn zwischen Heilbronn und Weinsberg. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Ältere den Jüngeren angesprochen, da dieser ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs war. Daraufhin soll Letzterer dem 38-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dessen Brille zu Bruch ging. Im Anschluss kam es zu einem Gerangel zwischen den Kontrahenten.