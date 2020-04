Masken-Trockner Schon viele Anfragen bei Hersteller Binder

Stuttgart - Die Binder GmbH in Tuttlingen rechnet mit einer hohen Nachfrage nach ihren Trocknern für Masken. Schon bevor die Bundesregierung empfohlen hat, Masken wegen des Mangels an Nachschub auch zu trocknen, hat das Unternehmen entsprechende Schränke an das Klinikum Offenburg geliefert. „Wir bekommen jetzt viele Anfragen von Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich“, sagte eine Sprecherin.