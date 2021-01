Masken mehrmals nutzen Das ist im Umgang mit FFP2-Masken zu beachten

Keine Waschmaschine, keine Mikrowelle

Was man auf keinen Fall tun sollte: Die Masken in der Waschmaschine oder Spülmaschine waschen. Dabei können die mechanische Belastung sowie die Reinigungsmittel die Masken beschädigen – was die Filterwirkung erheblich vermindert. Auch eine Desinfektion in der Mikrowelle ist nicht zu empfehlen: Wie vom Erwärmen von Speisen bekannt, werden dabei keine gleichmäßig hohen Temperaturen erreicht. So kann es einigen Stellen der Maske zu kalt für das Abtöten von Keimen sein, an anderen Stellen zu heiß, so dass die Maske beschädigt wird. Auch ultraviolettes Licht wird nicht empfohlen, da es nicht bis ins Innere der Maske wirkt.