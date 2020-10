Masken-Empfehlung nun für alle Klassenstufen Dritter Covid-Fall am FSG

"Wir haben einen dritten Covid-19 Fall am FSG, wobei dieses Mal eine Lehrkraft betroffen ist", steht ganz vorne im Informationsbrief, den Schulleiter Volker Müller am Samstag online gestellt und versendet hat. Weiter heißt es in dem Schreiben: "Da bereits seit Beginn der Woche in Klasse 9 eine Maskenempfehlung gilt, die ab Mittwoch, 7.Oktober, auf die Klassenstufen 7-KS2 ausgeweitet wurde, betrifft nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt die Quarantänemaßnahme nur diejenigen Klas-sen und Schüler, die ohne Maske Unterrichtskontakt mit der Lehrkraft hatten. Damit sind lediglich die 8f sowie die Französisch-Gruppe 7.1. e/m in Gänze betroffen, wohingegen für die weiteren Unterrichtsgruppen keine automatische Quarantäne angesetzt wird, sondern in der Kontaktprüfung ermittelt wird, inwieweit einzelne Schüler keine Maske getragen haben. Nur für diejenigen gelten die Quarantänebestimmungen der Behörde."