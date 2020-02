Masernimpfung wird Thema in Marbach Stadt für klaren Kurs bei Impfpflicht

Marbach - Im November wurde das Gesetz vom Bundestag beschlossen, am 20. Dezember vom Bundesrat gebilligt, am 1. März soll sie dann in Kraft treten: die Masernimpfpflicht, unter anderem für Kindergartenkinder, Schüler und alle, die die Heranwachsenden beruflich begleiten. Allerdings fragt man sich in Marbach, wie das Ganze konkret umgesetzt werden soll – und hofft, dass die Kommunen im Landkreis Ludwigsburg bei der Handhabung eine gemeinsame Linie fahren.