Masche in Marbach Telefon-Abzocke bei Rückruf

Die meisten Bürger durchschauen die Anrufe, es komme aber immer mal wieder vor, dass die Täter Erfolg haben, weiß der Polizeisprecher, der auch vor dem sogenannten Enkeltrick und dem falschen Microsoft-Mitarbeiter warnt. Die meisten Anrufe kämen von Call-Centern in Osteuropa. Hier in Deutschland würden vor Ort die Keiler eingesetzt. Manche von ihnen würden geschnappt. Das gelinge, wenn Angerufene vorgeben, sich auf das Spiel einzulassen und der Kurier dann tatsächlich an einem Übergabeort erscheint. „Die Abholer sind die Letzten in der Kette“, erzählt Widenhorn. Viel sei von ihnen nicht zu erfahren.

Das Gewinnversprechen sorgt manchmal für hohe Verluste

Noch eine Masche beim Telefonbetrug: das Gewinnversprechen. Dabei wird der Gewinn in einem Spiel mitgeteilt. Es müsse nur noch eine Gebühr – oft tausende Euro – gezahlt werden. Danach gibt es keinen Gewinn.