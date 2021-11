Martinimarkt Mundelsheim Zwischen Zuckerwatte und Zwiebelkuchen

Mundelsheim - Es ist diese Mischung aus Bratwurstfett und Zuckerwatte: ein ebenso unverwechselbarer wie unwiderstehlicher Geruch nach Krämermarkt. Und irgendwie duftet er am Samstag in Mundelsheim fast noch besser als sonst. Ob es nun an der langen Abstinenz liegt oder an dem Gedanken daran, was in den nächsten Wochen und Monaten noch kommt – oder eben nicht kommt.