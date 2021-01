Martin Strobel vor der Handball-WM in Ägypten „Der Handball muss sich zeigen“

Stuttgart - Der frühere Handballprofi und langjährige Nationalspieler Martin Strobel (34) sieht seinen Sport in einer schwierigen Lage. „Der Handball muss im Blickfeld bleiben“, sagte er den „Stuttgarter Nachrichten“ acht Tage vor Beginn der umstrittenen Weltmeisterschaft in Ägypten am 13. Januar.