Martin Perscheid tot Der Cartoonist wird sehr fehlen

Cartoons, das war sein Verständnis der Kunst, müssen übers Schickliche hinausgehen, wenn sie versteckte Wahrheiten dingfest machen wollen. Und so gibt es bei ihm Bilder, die auf den ersten Blick frauenfeindliche Herrenwitze sind, ethnische Stereotypen bestärken oder sonstwie jene aufgeregte Zensurlust aufstacheln könnten, deren neuester Ausgehdress das Anklagen von Retraumatisierungspotenzial zu sein scheint.

Man schämt sich mit

Wer zweimal hinschaut, erkennt das Mehrbödige der Cartoons. Perscheid will nicht nur anprangern, dass diese oder jene Ansicht draußen in der Gesellschaft noch existiert. Er gibt manchmal durch die Zeichnung zu, dass auch er Spaß an einer bestimmten Sorte Migranten- oder Blondinenwitz hat. Und er bringt uns zur Erkenntnis, dass etwas in uns willig mitgrinst. Zugleich sind die archetypischen Perscheid-Figuren in ihren bügelfreien Kunstfaserklamotten in den Farben schlimmer Krankheitsteints beim Demütigen, Anpflaumen, Bekritteln und Bevormunden anderer jedoch so unangenehme Blödbatze, dass eben kein feixendes Einverständnis zwischen Cartoonist, Leser und ungesundem Volksempfinden entsteht. Man schämt sich dann ein bisschen mit, so wie sich Perscheids Figuren schämen sollten.

Perscheid, der 2002 den Max-und Moritz-Preis erhalten hat und der seine Facebook-Seite „Perscheids Abgründe“ als Dauerimpfzentrum gegen dumpfe Bauchgefühle, Verschwörungsgläubigkeit und Youtube-Video-Hörigkeit betrieb, war ein Aufklärer im besten Sinne. Es sagt viel über seine Lebensleistung, aber es es wäre besser, wir müssten das als Gesellschaft zum Abschied nicht konstatieren: Neue Cartoons von Martin Perscheid zu neuen Formen des Wahnsinns werden uns bald sehr, sehr fehlen.

