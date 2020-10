«Marsch des Stolzes» Lukaschenko droht vor neuen Protesten mit hartem Vorgehen

Für diesen Samstag hat die Opposition erneut Frauen zu Aktionen aufgerufen. Sie sollen in möglichst kleinen Gruppen durch die Hauptstadt Minsk spazieren. Mit dieser Strategie wollen die Organisatorinnen massenhafte Festnahmen verhindern. Vor einer Woche hatte das funktioniert. Den größten Zulauf haben die Demonstrationen an Sonntagen. Zuletzt versammelten sich rund 100.000 Menschen. An diesen Sonntag soll mit Blick auf die seit neun Wochen dauernden Proteste ein "Marsch des Stolzes" stattfinden.