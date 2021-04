Marleen Klar ist Onkolotsin Halt und Wegweiser nach Schock-Diagnose

„Onkolotsen kann man nicht genug haben“, findet sie

„In jeder Phase kommt Krebspatienten ein anderer Stein dazwischen“, weiß Marleen Klar nur zu gut. Sie bemüht sich, Pflegedienste und Sanitätshäuser bei Lösungen einzubinden, schaut danach, ob den Patienten Sport, Malen oder Musik guttut, kümmert sich um Familienangehörige und Freunde und arbeitet in Gesprächen die eigentlichen, tiefer liegenden Probleme heraus. Und wenn es sein muss, ist sie auch noch über den Tod eines Menschen hinaus für die Angehörigen da.

„Onkolotsen kann man nicht genug haben, in jeder Klinik sollte einer sein“, findet die 42-Jährige. Derzeit gibt es in ganz Deutschland rund 200 Onkolotsen, in Baden-Württemberg vier. „Zwei sind an Kliniken, eine Kollegin aus Biberach macht seit Jahren Yoga mit Krebspatienten“, erzählt Marleen Klar.

Krebsberatungsstellen könnten diese Arbeit nicht leisten. „Zum einen gibt es solche im ländlichen Raum gar nicht, zum anderen sind das Institutionen, die zwar beraten, aber nicht zu den Krebspatienten kommen“, zeigt die 42-Jährige die Unterschiede auf. Bei Hausbesuchen bekomme man einen ganz anderen Blick auf das Umfeld und sehe die Dinge in einem größeren Zusammenhang. „Da erkenne ich zum Beispiel, dass es Enkel gibt, oder dass der Patient früher Motorrad gefahren ist, wenn entsprechende Bilder an der Wand hängen“, erläutert Marleen Klar.

Umsonst ist der Dienst der Onkolotsen zwar nicht. Die Kosten sollen aber zukünftig über die so genannten niedrigschwelligen Entlastungsleistungen von der Pflegekasse erstattet werden. „In einigen Bundesländern ist das schon möglich, in Baden-Württemberg läuft noch ein Verfahren dazu“, erzählt Marleen Klar – eine Lotsin, die auch in stürmischen Zeiten für Krebspatienten den Überblick behält.