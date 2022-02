Marky Mark "Happy People": Mark Wahlberg über seine Eurodance-Zeit

Kurz nachdem er in den USA seine erste Filmrolle bekommen hatte, nahm er mit Prince Ital Joe und den deutschen Produzenten Alex Christensen und Frank Peterson das Eurodance-Album "Life In The Streets" auf, aus dem 1993 und 1994 die Hits "Happy People" und "United" hervorgingen. Das Duo tourte in Deutschland und trat unter anderem in der "Bravo Super Show" auf. "Ich hatte die Möglichkeit, in Deutschland weiter Musik zu machen, während ich in den USA schon Filme gedreht habe", erinnerte sich Wahlberg.