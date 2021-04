Markus Weinzierl zurück beim FC Augsburg Das machen die Ex-Trainer des VfB Stuttgart heute

Stuttgart - Fast genau zwei Jahre ist es her, dass der Trainer Markus Weinzierl beim VfB Stuttgart gefeuert wurde. Wenige Stunden nach einem 0:6-Debakel beim FC Augsburg fuhr er an jenem 20. April 2019 um kurz vor 22 Uhr vom Hof der Geschäftsstelle in Bad Cannstatt, nach nur etwas mehr als sechs Monaten schloss sich hinter ihm die Schranke an der Mercedesstraße ein letztes Mal.