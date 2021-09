Markus Reiters Bestseller-Kolumne Mit Katzen fängt man Leser

Überlegungen zur Benachteiligung von Frauen

Jedenfalls kam Kühne so auf die Idee, Fragen, die normalerweise an Frauen gerichtet werden, mehr oder weniger prominenten Männern zu stellen. Das ist an sich pfiffig und, gut ausgeführt, sollte man einige verblüffte Reaktionen erwarten. Leider leidet das Buch „Was Männer nie gefragt werden. Ich frag trotzdem mal“ (Spiegel-Bestseller Sachbuch Paperback Platz 13, Fischer, 236 Seiten, 14 Euro) daran, dass die Sache nur als Idee interessant ist. Zum einen haben sich nur wenige Männer bereit erklärt mitzumachen. Das führt zu einer willkürlichen Auswahl, in die es neben Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser und Bundesaußenminister Heiko Maas auch der Leiter des Hochbauamtes von Berlin-Pankow geschafft hat. Zum anderen sind die Antworten, wenn es denn welche gibt, allzu oft strunzlangweilig. Weshalb Kühne sie in lange, erläuternde Passagen einbettet. Im Ergebnis enthält das Buch eine Ansammlung von Überlegungen zur Benachteiligung von Frauen, die man andernorts schon origineller gelesen hat.