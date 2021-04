Markus Lanz zu Corona Ärztin: „Ein Drittel stirbt auf Intensiv“

Die Fettnäpfen von CDU-Politikern

Auch von Fettnäpfchen war dann die Rede, etwa von Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident und Söder-Befürworter Reiner Haseloff, der die Landtagswahl im Rücken hat, und der gesagt hatte, es gehe beim Unionskanzlerkandidaten „nicht um Charaktereigenschaften“, sondern um Popularität bei den Wählern. Gerhart Baum und andere interpretierten das so, dass der Haseloff „die Nerven verloren“ habe, aber mit seinen Worten indirekt auch zu verstehen gegeben habe, dass Söder eben keine so besonders guten Charaktereigenschaften habe. Und es ging um den Fettnapf von Laschet, der die Frage, ob die 165–Inzidenz-Regel für Schulschließungen eigentlich aus der Luft gegriffen sei und das in einem Interview bejaht hatte, was – wiederum Gerhart Baum – als „direkte Ehrlichkeit“ verbuchte und was unwidersprochen blieb.

Sehnen sich die Ostdeutschen nach „starken Männern“?

Ein von Markus Lanz am Ende gestelltes Rätsel, warum „der Osten“ unbedingt Markus Söder als Unions-Kanzlerkandidaten wollte, blieb ungelöst. Die Journalistin Hamberger wies daraufhin, dass Laschet beispielsweise beim Thema Kohleausstieg näher an den Interessen des Ostens liege als Söder, der 2019 noch vehement die Subventionen für den Ausstieg aus der Braunkohle beispielsweise in der Lausitz kritisiert hatte. Ob es nicht sein könne, so Lanz, dass die Ostdeutschen eine „Sehnsucht nach starken, lauten und rustikalen Männern“ hätten. Der Thüringer Mike Mohring musste darauf antworten und sagte, dass eine „klare Sprache“ wie sie auch Friedrich Merz habe, im Osten schon gut ankomme. Was Armin Laschet anbelangte, da hatte der Thüringer einen Tipp parat: Dass der für den Wahlkampf eine gute Mannschaft bilde und dazu „auch die Gestandenen einlädt“.