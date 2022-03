Markus Lanz und der Krieg „Tempolimit beeindruckt Putin nicht“

Gezielte Sanktionen sind gut

Auch wenn man hierzulande im nächsten Winter in kalten Wohnstuben sitze, sei damit keinem gedient. Tschentscher machte eine andere Rechnung auf und berief sich dabei auf die Argumentation von Kanzler Scholz: Die Devisen, die Russland jetzt aus dem Öl- und Gasgeschäft noch erhalte, könne es dank der Liefersanktionen ohnehin nicht nutzen. Es müsse jetzt rasch um eine Diversifizierung der Energielieferungen gehen und Wirtschaftsminister Habeck sei da ja schon „energisch unterwegs“. Auch das von Lehmann ins Gespräch gebrachte Tempolimit und autofreie Sonntage – „wir müssen die Leute auf Verzicht einschwören“ – stieß auf Ablehnung des Hanseaten Tschentscher: „Ein Tempolimit bei uns wird Putin nicht beeindrucken.“ Gezielte Sanktionen aber vielleicht schon, meinte Margarete Klein, es sei wichtig, dass die Technologie für die Förderung von Öl- und Gasvorkommen nicht geliefert werde – denn mit der versuche Russland „neue Einnahmen“ beispielsweise aus Lieferungen nach China zu erzeugen.

Das Gesetz sei „Murks“, sagt die Journalistin

Für Corona war dann nicht mehr viel Zeit. Hamburgs Bürgermeister, der auch Arzt ist, musste die Novelle des Infektionsschutzgesetzes gegen Kritik – man habe den Ländern alle Instrumente geraubt und es sei „Murks“ (Anna Lehmann)– verteidigen. Das Gesetz sei zwar etwas umständlich, so Tschentscher, aber es gebe einen Weg auch milde aber sehr wirksame Maßnahmen wie die Maskenpflicht wieder einzuführen, wenn die Überlastung des Gesundheitssystems drohe. Die Bürgerschaft in Hamburg werde dies vermutlich am Mittwoch beschließen.

Abwarten mit der vierten Impfung

Der Virologe Hendrick Streeck bemängelte am Gesetz, dass es keine klaren Grenzwerte nenne, wann denn nun eine Überlastung des Gesundheitssystems eintrete. Wie viele Menschen „mit“ oder „wegen“ Corona in den Krankenhäusern sollten es denn sein, wenn die Überlastung drohe? Man werde jetzt in den Sommermonaten eine Entspannung im Infektionsgeschehen sehen, meinte Streeck, aber spätestens im Herbst oder Winter brauche man „ein gutes Gesetz“. Ob Dinge wie das Maskentragen nun als Pflicht beschlossen oder der Eigenverantwortung der Menschen überlassen werden, das müssten Bürger und Politiker entscheiden. Keine Maskenpflicht zu haben bedeute ja nicht, dass es ein Maskenverbot gebe. Was eine vierte Impfung für über 60-Jährige anbelangt, so könnte sich Streeck vorstellen, dass dies im Herbst oder Winter angezeigt sei, wenn das Infektionsgeschehen wieder anziehe. Eine Empfehlung aber müsse die Ständige Impfkommission aussprechen.